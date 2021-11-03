Ленер второй раз за месяц сказал, что провёл худший матч после перехода в «Вегас»

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер назвал сегодняшний матч против «Торонто Майкл Лифс» (0:4) худшим за его карьеру в американском клубе, сообщает журналист Дэвид Шоун в своём твиттер-аккаунте.



«Этого было недостаточно. Наверное, это самый худший матч из всех с тех пор, как я сюда перешёл», — сказал Ленер.



Также Шоуэн упоминает, что точно с таким же заявлением вратарь выходил меньше месяца назад после разгромного поражения от «Лос-Анджелеса Кингз» (2:6) 14 октября.



«Это наша худшая игра, с тех пор, как я перешёл в «Вегас», — заявил Ленер.



Швед переехал в Вегас в 2020 году, до этого он защищал цвета «Чикаго Блэкхокс». В текущем сезоне голкипер участвовал в 8 встречах, 3 из которых стали победными. Всего в его карьере 328 матчей в НХЛ, из которых в 132 его команда победила.