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«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист

«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Пол Штястны, Джош Моррисси и Пьер-Люк Дюбуа. За гостей отличились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Йон Клингберг. Александр Радулов отличился результативной передачей.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Штястны (Больё, Элерс) – 10:29' (5x5)   1:1 Бенн (Сегин) – 16:16' (5x5)   2:1 Моррисси (Шмидт, Уилер) – 20:32' (5x4)   3:1 Дюбуа (Шайфли, Шмидт) – 27:23' (5x4)   3:2 Робертсон (А. Радулов, Павелски) – 49:37' (5x4)   3:3 Сегин (Клингберг, Керо) – 53:16' (5x5)   4:3 Шайфли – 65:00' (ПБ)
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