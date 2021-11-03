«Виннипег» обыграл «Даллас» по буллитам, на счету Радулова ассист

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В составе победителей забивали Пол Штястны, Джош Моррисси и Пьер-Люк Дюбуа. За гостей отличились Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Йон Клингберг. Александр Радулов отличился результативной передачей.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.