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Видео победного гола Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Оттава»

Видео победного гола Капризова в овертайме матча «Миннесота» — «Оттава»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Маркус Фолиньо (дубль), Кален Эддисон, Нико Штурм и Кирилл Капризов. Россиянин, отличившись в овертайме, забросил первую шайбу в сезоне. Кирилл поразил ворота «сенаторов» в овертайме, воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 24-летний Капризов принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, набрав 8 (1+7) очков.

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