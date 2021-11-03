Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» обыграл «Калгари» в овертайме, Задоров и Тренин очков не набрали

«Нэшвилл» обыграл «Калгари» в овертайме, Задоров и Тренин очков не набрали
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 2:3.

В составе хозяев забивали Мэттью Ткачук и Оливер Чюлингтон. За победителей отличились Люк Канин и Филип Форсберг и Мэтт Дюшейн в овертайме. Никита Задоров и Яков Тренин очков не набрали.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Канин (Каррье, Джохансен) – 10:11' (5x5)   1:1 Ткачук (Монахан, Линдхольм) – 11:49' (5x4)   1:2 Форсберг (Дюшейн, Гранлунд) – 18:37' (5x5)   2:2 Чюлингтон (Танев, Манджапане) – 43:20' (5x5)   2:3 Дюшейн (Гранлунд, Экхольм) – 61:37' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021