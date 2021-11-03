«Нэшвилл» обыграл «Калгари» в овертайме, Задоров и Тренин очков не набрали

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» и завершилась победой хозяев со счётом 2:3.



В составе хозяев забивали Мэттью Ткачук и Оливер Чюлингтон. За победителей отличились Люк Канин и Филип Форсберг и Мэтт Дюшейн в овертайме. Никита Задоров и Яков Тренин очков не набрали.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.