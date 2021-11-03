Гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» и завершилась со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил Джей Ти Миллер в овертайме.



В составе гостей забивали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. За победителей отличились Джей Ти Миллер (дубль) и Василий Подколзин. Также на счету Панарина результативная передача.



В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом», а «Рейнджерс» сразится с «Эдмонтоном». Обе встречи пройдут 6 ноября.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.