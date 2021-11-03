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Гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

Гол и ассист Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходит в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» и завершилась со счётом 3:2. Решающую шайбу забросил Джей Ти Миллер в овертайме.

В составе гостей забивали Мика Зибанеджад и Артемий Панарин. За победителей отличились Джей Ти Миллер (дубль) и Василий Подколзин. Также на счету Панарина результативная передача.

В следующем матче «Ванкувер» встретится с «Нэшвиллом», а «Рейнджерс» сразится с «Эдмонтоном». Обе встречи пройдут 6 ноября.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 22:33' (5x4)   0:2 Панарин (Фокс, Строум) – 33:13' (5x4)   1:2 Миллер (Гарланд, Петтерссон) – 41:29' (5x5)   2:2 Подколзин (Гарланд, Майерс) – 45:19' (5x5)   3:2 Миллер (Хьюз) – 62:22' (3x3)
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