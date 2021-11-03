Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» одолеть «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



В составе победителей забивали Томаш Гертл (дубль), Йонатан Дален, Райан Меркли и Марио Ферраро. За гостей отличились Джефф Скиннер (дубль) и Дрейк Каджула. На счету Александра Барабанова результативная передача.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.