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Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» одолеть «Баффало»

Ассист Барабанова помог «Сан-Хосе» одолеть «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Томаш Гертл (дубль), Йонатан Дален, Райан Меркли и Марио Ферраро. За гостей отличились Джефф Скиннер (дубль) и Дрейк Каджула. На счету Александра Барабанова результативная передача.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дален (Эклунд, Бёрнс) – 07:25' (5x5)   1:1 Скиннер (Хиностроза, Хег) – 08:48' (5x5)   2:1 Меркли (Барабанов, Гертл) – 12:49' (5x5)   3:1 Гертл (Балцерс) – 26:13' (5x5)   3:2 Каджула (Хиностроза, Козенс) – 33:33' (5x5)   4:2 Ферраро (Меркли, Уэзерби) – 46:02' (5x5)   5:2 Гертл (Балцерс, Ферраро) – 51:46' (4x4)   5:3 Скиннер (Томпсон, Асплунд) – 58:13' (5x5)
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