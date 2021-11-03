Кожевников: Быков всегда был категорическим противником иностранных тренеров в сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников о словах бывшего тренера сборной России Вячеслава Быкова, который предложил Боба Хартли в качестве кандидата в тренерский штаб сборной.

«Там много крайне сомнительного. Захаркин из Швеции много лет вещал о том, что в СССР не было тренерской школы, теперь Быков из Швейцарии фактически повторил его слова – и, например, рекомендовал назначить в сборную России Боба Хартли.

Послушайте, Быков вне профессии и вне России уже шесть лет, за это время здесь многое изменилось. Если ты отрезал себя от российского хоккея и не хочешь в нём работать, отвергая все предложения из КХЛ, то вряд ли имеешь право давать советы и рекомендации. Знаю, что многие российские тренеры, у которых сегодня нет работы, были возмущены, когда из Швейцарии пошла эта пиар-кампания Хартли. У канадца здесь и так здесь тепличные условия – и по составу, и по судейству, и по деньгам, так теперь ещё и заграница ему помогает.

Вообще это странная картина. Вся Россия под санкциями, а перед Хартли, который в этом чемпионате валится, о чём Слава, наверное, в Швейцарии не слышал, расстилают красную дорожку. Со всеми его иностранными агентами – типа того же Теофаноса. Бред!

Во-первых, Слава всегда был категорическим противником назначения иностранных тренеров в сборную, о чём много раз прессе говорил. Почему на 180 градусов поменял свою точку зрения – для меня загадка.

Во-вторых, Слава при всем к нему уважении никогда не представлял наш тренерский цех. Брал только ту работу, когда и по условиям, и по составу, и по судейству результат был гарантирован – что в «Салавата Юлаеве», что в СКА. Кстати, в этом плане Хартли – его последователь.

Поверьте, многие тренеры в КХЛ вот к такой касте избранных относятся с юмором. Просто публично об этом не говорят, чтобы не наживать себе врагов. Поэтому и не удивлены, что Быков поддерживает не их, а канадца», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.