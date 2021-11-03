Капризов едва не забил гол-шедевр в матче с «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Оттаву Сенаторз» и одержала победы в овертайме со счётом 5:4. Форвард Кирилл Капризов едва не забил гол-шедевр броском между ног.



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По итогам матча Капризов признан первой звездой Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.



После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.