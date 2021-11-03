Эвансон: после матча Капризов сказал, что забил будто первый гол НХЛ

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон рассказал об эмоциях форварда Кирилла Капризова после заброшенной шайбе «Оттаве».
«Кажется, после матча он сказал кому-то из тренеров, что у него такое ощущение, будто это первый его гол вообще. Он, конечно, очень рад. Ну а для нас приятно видеть радостными всех его партнеров», – цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ на русском языке.
По итогам матча Капризов признан первой звездой Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.
После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.
В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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