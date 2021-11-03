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Эвансон: после матча Капризов сказал, что забил будто первый гол НХЛ

Эвансон: после матча Капризов сказал, что забил будто первый гол НХЛ
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвансон рассказал об эмоциях форварда Кирилла Капризова после заброшенной шайбе «Оттаве».

«Кажется, после матча он сказал кому-то из тренеров, что у него такое ощущение, будто это первый его гол вообще. Он, конечно, очень рад. Ну а для нас приятно видеть радостными всех его партнеров», – цитирует Эвансона официальный сайт НХЛ на русском языке.

По итогам матча Капризов признан первой звездой Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей в исполнении Кевина Фиалы.

После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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