Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Штурм: знали, что Капризова прорвёт. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку

Штурм: знали, что Капризова прорвёт. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в матче с «Оттавой».

«Никто из нас не сомневался, что Кирилла прорвёт. Мы понимали, что этот момент наступит.

Да-да, я знал, что это его день. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку», – цитирует Штурма официальный сайт НХЛ на русском языке.

По итогам матча Капризов был признан первой звездой. Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей Кевина Фиалы.

После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Новость по теме
Первый в сезоне гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме матча с «Оттавой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021