Штурм: знали, что Капризова прорвёт. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в матче с «Оттавой».

«Никто из нас не сомневался, что Кирилла прорвёт. Мы понимали, что этот момент наступит.

Да-да, я знал, что это его день. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку», – цитирует Штурма официальный сайт НХЛ на русском языке.

По итогам матча Капризов был признан первой звездой. Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей Кевина Фиалы.

После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.