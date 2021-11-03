Штурм: знали, что Капризова прорвёт. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нико Штурм поделился мнением об игре форварда Кирилла Капризова в матче с «Оттавой».
«Никто из нас не сомневался, что Кирилла прорвёт. Мы понимали, что этот момент наступит.
Да-да, я знал, что это его день. Думаю, до конца сезона он забьёт ещё парочку», – цитирует Штурма официальный сайт НХЛ на русском языке.
По итогам матча Капризов был признан первой звездой. Россиянин в овертайме принёс победу своей команде со счётом 5:4. Для Кирилла этот гол стал первым в сезоне. Капризов поразил ворота «сенаторов», воспользовавшись передачей Кевина Фиалы.
После девяти игр «Уайлд» набрали 12 очков и занимают пятое место в таблице Западной конференции.
В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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