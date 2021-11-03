Василевский: в голове я понимал, что меня пригласят на Олимпиаду, это не стало сюрпризом

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал об ожиданиях от олимпиады, а также идеях надеть на голову Конн Смайт Трофи и посадить кота в Кубок Стэнли.
«Как пришла идея надеть его на голову? Ну, это было отличное время, повсюду наши фанаты, на лодке играла русская музыка. И я просто решил надеть его на голову. Это получилось спонтанно, заранее я не планировал это сделать. Мне просто было очень весело.
Люди спрашивали меня, что я собираюсь положить в Кубок Стэнли. Пельмени? Борщ? Честно говоря, у меня не было никаких идей. Но, в конце концов, мои родители предложили положить туда нашу кошку. И я подумал, а почему бы нет, она это заслужила.
Олимпиада? Где-то в голове я понимал, что меня пригласят, так что вызов в сборную не стал для меня большим сюрпризом. Конечно, это классный опыт – представлять свою страну, так что буду стараться показать свою лучшую игру», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на подкаст Block Party.
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