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Василевский: Кучеров – лидер нашего трио и отличный парень, обладающий классным характером

Василевский: Кучеров – лидер нашего трио и отличный парень, обладающий классным характером
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Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о российских одноклубниках защитнике Михаиле Сергачёве и нападающем Никите Кучерове.

«Кто меня больше всех в команде смешит? Михаил Сергачёв. Как он это делает? Да по-всякому. Немного шуток, немного глупости, немного веселья. Но я веду себя с ним похожим образом. И ещё дело, конечно, в том, что мы оба русские.

Кучеров? Он отличный парень, обладающий классной энергией и характером. Мы общаемся все вместе, но могу сказать, что Куч – лидер нашего трио… Видел ли я когда-нибудь такого Кучерова, как после победы в Кубке? Да, видел, так что для меня это не стало сюрпризом. Безусловно, во время сезона он сфокусирован только на игре и всегда остаётся серьёзным. Но иногда есть время, когда можно повеселиться», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на подкаст Block Party.

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