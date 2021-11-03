«Сан-Хосе» вызвал защитника Артемия Князева из АХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» вызвал российского защитника Артемия Князева из фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда», выступающего в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

20-летний россиянин в текущем сезоне сыграл четыре матча за фарм-клуб.

Ранее сразу несколько защитников команды – Эрик Карллсон, Радим Шимек, Марк-Эдуард Влэшик и Джейкоб Миддлтон – попали в COVID-протокол. Сейчас они пропускают матчи.

В данный момент «Шаркс» занимают четвёртое место в таблице Западной конференции, уступая идущему на третьем месте «Сент-Луис Блюз» по дополнительным показателям.

В текущем сезоне НХЛ команды снова разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.