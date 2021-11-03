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Вудкрофт: многие чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Это тяжёлое испытание

Вудкрофт: многие чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Это тяжёлое испытание
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о проблемах команды с составом из-за болезни.

«В своей профессиональной карьере не сталкивался с таким, что происходит сейчас. Многие чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Проходим через тяжёлое испытание.

После игры обсуждали, что делать и какие шаги предпринимать. У нас небольшой ростер, многие игроки или приболели, или травмированы. В среду будет проведён еще один тест, после которого будем принимать какие-либо решения.

Непросто найти игроков, которые могут попасть в состав, так как нужно проделать большую работу от оценки их возможностей до оформления документов. Будем думать, как действовать в этих условиях.

Мы прикладываем все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации», – цитирует Вудкрофта официальный сайт минчан.

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