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«Трактор» одержал разгромную победу над «Адмиралом», у Бэйлена — ассистентский хет-трик

«Трактор» одержал разгромную победу над «Адмиралом», у Бэйлена — ассистентский хет-трик
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«Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над владивостокским «Адмиралом». Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

На четвёртой минуте форвард «Трактора» Никита Тертышный забросил первую шайбу в игре, ему ассистировали Виталий Абрамов и Лукаш Седлак. Через три минуты в большинстве удвоил преимущество хозяев Теэму Пулккинен, голевой пас отдал Ник Бэйлен.

На 34-й минуте Пулккинен снова забросил в ситуации «5 на 4», оформив дубль. Результативную передачу отдали Тертышный и Бэйлен. На 40-й минуте Лукаш Седлак забросил четвёртую шайбу в ворота «Адмирала», Тертышный и Бэйлен снова отдали голевую передачу.

На 46-й минуте форвард Кирилл Капустин забил пятый гол в ворота Дениса Синягина. Ассистенты — Игорь Исаев и Владимир Ткачёв. На 51-й минуте «Адмирал» забросил одну шайбу, отметился Дмитрий Лугин. Голевой пас на счету Войтеха Мозика и Либора Шулака.

На последней минуте окончательный счёт установил Тертышный, ему ассистировали Вячеслав Основин и Сергей Калинин.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Тертышный (Абрамов, Седлак) – 03:54' (5x5)   2:0 Пулккинен (Бэйлен) – 06:48' (5x4)   3:0 Пулккинен (Бэйлен) – 33:34' (5x4)   4:0 Седлак (Тертышный, Бэйлен) – 39:57' (5x5)   5:0 Капустин (Исаев, Ткачёв) – 45:55' (5x5)   5:1 Лугин (Мозик, Шулак) – 50:27' (5x4)   6:1 Тертышный (Калинин, Основин) – 59:35' (4x3)
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