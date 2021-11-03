Экс-форвард клубов НХЛ Юрчо заключил соглашение с «Барысом»

Словацкий нападающий Томаш Юрчо подписал контракт с «Барысом».
Как сообщает твиттер-аккаунт пресс-службы КХЛ, соглашение заключено сроком на один год.
28-летний форвард выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги: «Детройт Ред Уингз» (2013-2017), «Чикаго Блэкхоукс» (2017-2018), «Эдмонтон Ойлерз» (2019-2020) и «Вегас Голден Найтс» (2020 — 2021). Всего на его счету в НХЛ 221 сыгранная встреча, в которых он набрал 53 (22+31) балла при показателе полезности «-10».
В сезоне-2020/2021 форвард провёл восемь матчей за «Вегас», сделав одну голевую передачу при общей полезности «0».
Юрчо был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 35-м номером.
«Барыс» в настоящий момент занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка после 25 матчей.
- 3 ноября 2021
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