Экс-форвард клубов НХЛ Юрчо заключил соглашение с «Барысом»

Словацкий нападающий Томаш Юрчо подписал контракт с «Барысом».



Как сообщает твиттер-аккаунт пресс-службы КХЛ, соглашение заключено сроком на один год.



28-летний форвард выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги: «Детройт Ред Уингз» (2013-2017), «Чикаго Блэкхоукс» (2017-2018), «Эдмонтон Ойлерз» (2019-2020) и «Вегас Голден Найтс» (2020 — 2021). Всего на его счету в НХЛ 221 сыгранная встреча, в которых он набрал 53 (22+31) балла при показателе полезности «-10».



В сезоне-2020/2021 форвард провёл восемь матчей за «Вегас», сделав одну голевую передачу при общей полезности «0».



Юрчо был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ 2011 года во втором раунде под общим 35-м номером.



«Барыс» в настоящий момент занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка после 25 матчей.