Гатиятулин: в последних играх «Трактор» нестабилен. Надеюсь, приобретаем нужный опыт

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги матча с «Адмиралом» (6:1).
«Рады победе. Каждая игра для нас важная, к каждой игре готовимся и разбираем соперника, проводим работу над ошибками. С первых минут ребята играли. Да, не всё где-то получалось. Тот план, который был на игру, его выполняли. Создали моменты, хорошо сегодня сработало большинство. Слова благодарности команде и нашим болельщикам за поддержку.
Где-то не успеваем в каких-то моментах, сегодня – добивание. Может, чуть концентрации нужно больше, не давать сопернику выполнять их розыгрыши, быть поактивнее. Над этим работаем, как над меньшинством, так и над большинством в каждой тренировке. Знаем, что надо улучшать, будем это улучшать.
Почему команда играет с такими перепадами? Согласен. В последних играх нет стабильности. Предыдущий матч начали неплохо, но где-то отошли от плана, дали сопернику навязать их хоккей. Об этом разговариваем на каждом разборе, на каждой установке. Приводим моменты, где и как нужно играть, но не всегда получается. Приобретаем опыт, который, я надеюсь, будет как можно меньше повторяться и мы будем более стабильно играть.
Как игра Дмитрия Алексеева? То, что от него требуется — выполняет. Надёжно, ничего лишнего. То, что от него и хотим видеть, о чём с ним и разговариваем. Выглядит на уровне.
Кирпичников у нас восьмым защитником на последние игры одевается. Он в обойме, но есть тот же Роман Манухов, который после травмы много пропустил, поэтому даём ему больше играть. Игорь Исаев также, больше игрового времени получает, и Дима Алексеев. Столкнулись с травмами, поэтому нужно, чтобы ребята больше играли, почувствовали уверенность. Сезон длинный – только с этим связано», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.
- 3 ноября 2021
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