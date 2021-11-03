Андриевский: тяжело что-то сказать. «Адмирал» проигрывает 3-ю игру из-за дисциплины

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:6).



«Тяжело что-то комментировать. Третью игру проигрываем из-за удалений, из-за дисциплины. Сегодня было удалений восемь у нас. С такой командой как «Трактор» это непозволительно. И как показатель — три гола мы сегодня получили в меньшинстве. После второго периода уже был такой результат, что тяжело было отыгрываться. Будем разбираться.



Могу оценить игру Дениса Синягина? Да, могу. Очень жаль, что команда дала сегодня столько возможностей сопернику нанести броски по воротам. Опять скажу о дисциплине: столько было меньшинства, что Пулккинен стоял и расстреливал. Бросили его на амбразуру. К Денису никаких вопросов. Единственное, что для статистики это плохо, а так — молодец, очень много спас сегодня. Хорошую провёл игру.



Сегодня было два удаления из-за нарушений численного состава. Что в этих эпизодах случилось? Мы неправильно сменились. Посмотрели видео. Судьи, к сожалению, оказались правы. Это опять же говорит о дисциплине», — цитирует Андриевского официальный сайт «Трактора».