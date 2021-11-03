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Пекка Ринне станет первым игроком в истории «Нэшвилла», чей номер выведут из обращения

Пекка Ринне станет первым игроком в истории «Нэшвилла», чей номер выведут из обращения
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Президент «Нэшвилл Предаторз» Шон Генри сообщил, что игровой номер (35) экс-голкипера клуба Пекка Ринне будет выведен из обращения.

«Ринне — символ того, что значит быть частью «Нэшвилла». От того, как он тренировался и играл, до того, как много он вложил в различные программы по изменению общества. Пекка всегда был рядом, он делал больше, чем кто-либо мог подумать. Хотя он величайший игрок, который носил нашу майку, он был еще великолепен и в качестве друга для всех. Его карьера на льду и вне его будет в центре внимания, когда мы поднимем его свитер под своды «Бриджстоун Арены», но мы знаем, что его будут чествовать снова и снова, поскольку его влияние не может быть ограничено одним мероприятием», — цитирует Генри официальный сайт клуба.

«Сыграв свою первую игру за «Нэшвилл» в 2005 году, я и представить себе не мог, что мой номер будет выведен из обращения 16 лет спустя. Это высшее признание для игрока. Я очень благодарен организации и городу Нэшвилл. Я не могу дождаться, чтобы отпраздновать этот момент со своей семьёй, друзьями, товарищами по команде, тренерами, персоналом и болельщиками", — сообщил Ринне.

Отметим, что финн станет первым игроком в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Ринне объявил о завершении карьеры в июле 2021 года.

«Он войдёт в историю как величайший вратарь «Нэшвилла». Пекка Ринне завершил карьеру «Он войдёт в историю как величайший вратарь «Нэшвилла». Пекка Ринне завершил карьеру
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