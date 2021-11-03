Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Йокерит» в гостях уверенно обыграл «Барыс», сравнявшись по набранным очкам со СКА

«Йокерит» в гостях уверенно обыграл «Барыс», сравнявшись по набранным очкам со СКА
Комментарии

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

На 17-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард Калле Коссила, голевую передачу отдали Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Через три минуты удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки нападающий Никлас Йенсен, ассистировал ему Брайан О'Нилл.

На 29-й минуте третью шайбу гостей забросил Йенсен, оформив дубль. Передачу снова отдал О'Нилл. На 43-й минуте в большинстве один гол «Барыса» забил Никита Михайлис, ассистенты — Якоб Лилья и Кёртис Валк.

Окончательный счёт на последней минуте встречи установил Марко Анттила.

«Йокерит» после 26 матчей набрав 38 очков, догнав в турнирной таблице Запада ХК СКА. «Барыс» имеет в своём активе 23 балла после 26 игр, занимая седьмую строчку в Восточной конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Коссила (Лескинен, Хянникяйнен) – 16:47' (5x5)   0:2 Йенсен (О'Нилл) – 19:38' (5x5)   0:3 Йенсен (Лескинен) – 28:49' (5x5)   1:3 Михайлис (Лилья, Валк) – 42:47' (5x4)   1:4 Анттила (Фриман) – 59:27' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021