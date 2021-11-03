«Йокерит» в гостях уверенно обыграл «Барыс», сравнявшись по набранным очкам со СКА

Финский «Йокерит» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена» и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
На 17-й минуте первую шайбу в игре забросил форвард Калле Коссила, голевую передачу отдали Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Через три минуты удвоил преимущество подопечных Лаури Марьямяки нападающий Никлас Йенсен, ассистировал ему Брайан О'Нилл.
На 29-й минуте третью шайбу гостей забросил Йенсен, оформив дубль. Передачу снова отдал О'Нилл. На 43-й минуте в большинстве один гол «Барыса» забил Никита Михайлис, ассистенты — Якоб Лилья и Кёртис Валк.
Окончательный счёт на последней минуте встречи установил Марко Анттила.
«Йокерит» после 26 матчей набрав 38 очков, догнав в турнирной таблице Запада ХК СКА. «Барыс» имеет в своём активе 23 балла после 26 игр, занимая седьмую строчку в Восточной конференции.
- 3 ноября 2021
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