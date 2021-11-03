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«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром», забросив три шайбы в большинстве

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром», забросив три шайбы в большинстве
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«Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

На 22-й минуте в большинстве счёт открыл форвард «Амура» Данил Файзуллин. Хабаровчане закрепились в зоне, Алексей Волгин щёлкнул от синей линии — шайба отскочила на пятак, Файзуллин подкараулил отскок и добил её в сетку. Через четыре минуты гости удвоили счёт — отличился защитник Никита Пивцакин. Святослав Гребенщиков поборолся у борта и сделал передачу на синюю линию, Пивцакин щёлкнул в ближний угол — шайба после рикошета влетела в сетку ворот «Салавата».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 27-й минуте в ситуации «5 на 4» одну шайбу в состав хозяев отыграл финский форвард Теэму Хартикайнен. Уфимцы расположились в зоне, Ларсен набросил от синей линии — Хартикайнен на пятаке удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. На 36-й минуте в большинстве сравнял счёт нападающий Сергей Шмелёв. Маркус Гранлунд сделал передачу в центр зоны — Шмелёв принял шайбу и с кистей резко бросил в верхний угол ворот.

Ещё через минуту снова в большинстве «Салават» забросил третью шайбу. Отметился Маркус Гранлунд, который с близкого расстояния поразил ворота «Амура». Ассистенты — Теэму Хартикайнен и Сергей Шмелёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Файзуллин (Волгин, Бутузов) – 21:12' (5x4)   0:2 Пивцакин (Гребенщиков) – 25:16' (5x5)   1:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 26:15' (5x4)   2:2 Шмелёв (Гранлунд) – 35:35' (5x4)   3:2 Гранлунд (Хартикайнен, Шмелёв) – 36:47' (5x4)
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