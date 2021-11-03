«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром», забросив три шайбы в большинстве

«Салават Юлаев» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0). Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».



На 22-й минуте в большинстве счёт открыл форвард «Амура» Данил Файзуллин. Хабаровчане закрепились в зоне, Алексей Волгин щёлкнул от синей линии — шайба отскочила на пятак, Файзуллин подкараулил отскок и добил её в сетку. Через четыре минуты гости удвоили счёт — отличился защитник Никита Пивцакин. Святослав Гребенщиков поборолся у борта и сделал передачу на синюю линию, Пивцакин щёлкнул в ближний угол — шайба после рикошета влетела в сетку ворот «Салавата».

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На 27-й минуте в ситуации «5 на 4» одну шайбу в состав хозяев отыграл финский форвард Теэму Хартикайнен. Уфимцы расположились в зоне, Ларсен набросил от синей линии — Хартикайнен на пятаке удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. На 36-й минуте в большинстве сравнял счёт нападающий Сергей Шмелёв. Маркус Гранлунд сделал передачу в центр зоны — Шмелёв принял шайбу и с кистей резко бросил в верхний угол ворот.



Ещё через минуту снова в большинстве «Салават» забросил третью шайбу. Отметился Маркус Гранлунд, который с близкого расстояния поразил ворота «Амура». Ассистенты — Теэму Хартикайнен и Сергей Шмелёв.