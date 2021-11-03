Лямся — о 3:2 с «Амуром»: в КХЛ дорогого стоит победа без 10 игроков основного состава

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сегодня мы показали хорошую командую игру. Понимали, что будем играть без 10 игроков основного состава. И нужно было найти путь для победы. И этим вечером парни сделали нам победу. Горжусь всеми, кто отдал полностью себя на льду. В КХЛ дорогого стоит победа без 10 хоккеистов.



Мне по каждому заболевшему говорить? Травмированные вернутся после паузы, у шести хоккеистов простуда, температура. Всё было хорошо, ребята тренировались. Но ранним утром получил сообщение от доктора, что игроки заболели.



Как отреагировал на финт и бросок Мухамадуллина из-под ноги при выходе один на один в меньшинстве? В такие моменты, когда не забиваешь, можно легко сказать, что ему надо было действовать попроще. Но фанаты хоккея приходят на матчи ради таких эпизодов. У Шакира есть страсть и кураж, это круто в хоккее.



Команда выиграла. Молодые ребята рано утром узнали, что их вызывают. Они не ожидали, не были хорошо готовы. Хочу отметить всех. Особенно Алалыкина, который показал характер, вступился за Аймуразина.



Не хотелось кого-то привлекать, чтобы кто-то приехал и сидел на скамейке. У нас есть план и идея, как и кого использовать», – цитирует Лямся «Горобзор.ру».