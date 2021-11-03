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«Ак Барс» иронично отреагировал на слухи о возможных обменах игроков московского «Динамо»

«Ак Барс» иронично отреагировал на слухи о возможных обменах игроков московского «Динамо»
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Казанский «Ак Барс» в ироничной форме отреагировал на слухи о возможном уходе целого ряда игроков московского «Динамо» из клуба.

В инстаграм-аккаунте «барсов» появилось видео с фрагментами из фильма «Лицо со шрамом».

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Ак Барс».

Напомним, ранее появлялась информация, что московское «Динамо» могут покинуть нападающий Вадим Шипачёв, защитники Вячеслав Войнов и Андрей Педан, а также голкипер Иван Бочаров.

Генеральный директор бело-голубых Михаил Тюркин заявлял, что никаких действий клуб не предпринимает.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка после 26 матчей. Московское «Динамо» — третье на Западе, имея в своём активе 32 балла после 25 игр.

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