«Ак Барс» иронично отреагировал на слухи о возможных обменах игроков московского «Динамо»

Казанский «Ак Барс» в ироничной форме отреагировал на слухи о возможном уходе целого ряда игроков московского «Динамо» из клуба.



В инстаграм-аккаунте «барсов» появилось видео с фрагментами из фильма «Лицо со шрамом».

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Ак Барс».

Напомним, ранее появлялась информация, что московское «Динамо» могут покинуть нападающий Вадим Шипачёв, защитники Вячеслав Войнов и Андрей Педан, а также голкипер Иван Бочаров.



Генеральный директор бело-голубых Михаил Тюркин заявлял, что никаких действий клуб не предпринимает.



«Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка после 26 матчей. Московское «Динамо» — третье на Западе, имея в своём активе 32 балла после 25 игр.