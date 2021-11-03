«Нефтехимик» в овертайме одержал победу над «Авангардом»

«Нефтехимик» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом» со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Встреча прошла в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».



Счёт в матче на 52-й минуте открыл словацкий нападающий гостей Петер Цегларик. Ему ассистировали Владимир Жарков и Семён Чистяков. Через минуту сравнял счёт форвард «Нефтехимика» Евгений Митякин, голевую передачу отдали Марат Хайруллин и Лукаш Клок.



Победную для хозяев шайбу на 62-й минуте забросил американский нападающий Дэн Секстон, которому ассистировали Клок и Сидоров.



«Нефтехимик» набрал 23 очка после 25 матчей, поднявшись на седьмую строчку Западной конференции. «Авангард» — шестой, имея в своём активе 27 баллов после 24 встреч.