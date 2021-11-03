«Рейнджерс» объявили об аренде Кравцова в «Трактор»

«Нью-Йорк Рейнджерс» в официальном твиттер-аккаунте объявил об аренде нападающего Виталия Кравцова в челябинский «Трактор».
Ранее клуб разрешил россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
Напомним, Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 9-м номером. 21-летний игрок является воспитанником «Трактора», ранее он провёл за клуб 179 матчей, набрав в них 72 (39+33) очка при показателе полезности "+3".
Челябинский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей.
- 3 ноября 2021
-
21:40
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
20:58
-
20:49
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
19:50
-
19:37
-
19:14
-
19:04
-
18:44
-
18:13
-
18:00
-
17:44
-
17:35
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
16:55
-
16:40
-
16:23
-
15:12
-
14:19
-
13:56
-
13:44
-
13:29
-
12:30
-
12:10
-
11:28
-
10:54
-
10:35
-
10:16