Кравцов выступил с обращением после перехода в «Трактор» на правах аренды

Российский нападающий Виталий Кравцов, который вернулся в «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс», выступил с обращением по поводу своего перехода.
«Я хочу поблагодарить «Рейнджерс» за работу со мной и признателен за открытые и честные разговоры, которые у нас были в ходе этого процесса. Хотя лично для меня это было непростое время, я считаю, что я получаю отличную возможность вернуться в «Трактор» и поработать над игрой, что является для меня сейчас самым важным.
Моя главная цель — становиться лучше с каждым днем, чтобы продолжать добиваться своей цели — играть в хоккей за «Нью-Йорк Рейнджерс»", — приводит слова Кравцова в «Твиттере» журналистка Молли Уокер.
Напомним, 21-летний форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ. «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими командами.
Кравцов — воспитанник «Трактора», он сыграл за клуб 179 матчей, набрал 72 (39+33) очка при показателе полезности "+3".
- 3 ноября 2021
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