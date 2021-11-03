Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравцов выступил с обращением после перехода в «Трактор» на правах аренды

Кравцов выступил с обращением после перехода в «Трактор» на правах аренды
Комментарии

Российский нападающий Виталий Кравцов, который вернулся в «Трактор» на правах аренды из «Рейнджерс», выступил с обращением по поводу своего перехода.

«Я хочу поблагодарить «Рейнджерс» за работу со мной и признателен за открытые и честные разговоры, которые у нас были в ходе этого процесса. Хотя лично для меня это было непростое время, я считаю, что я получаю отличную возможность вернуться в «Трактор» и поработать над игрой, что является для меня сейчас самым важным.

Моя главная цель — становиться лучше с каждым днем, чтобы продолжать добиваться своей цели — играть в хоккей за «Нью-Йорк Рейнджерс»", — приводит слова Кравцова в «Твиттере» журналистка Молли Уокер.

Напомним, 21-летний форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ. «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими командами.

Кравцов — воспитанник «Трактора», он сыграл за клуб 179 матчей, набрал 72 (39+33) очка при показателе полезности "+3".

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021