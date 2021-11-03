«Сочи» прервал серию из трёх побед подряд, уступив дома «Куньлуню»

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Счёт в матче на восьмой минуте открыл форвард гостей Тайлер Вонг, ему ассистировали Брэндон Ип и Спенсер Фу. На 26-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Сочи» Амир Гараев, голевую передачу отдали Артём Николаев и Кирилл Петьков.
Вперёд подопечных Ивано Дзанатты на 28-й минуте вывел Спенсер Фу с передачи Микаэля Тама. Окончательный счёт на последней минуте встречи установил канадский защитник Райан Спроул.
«Куньлунь» поднялся на 11-е место в Восточной конференции, набрав 16 очков после 25 матчей. «Сочи» — 12-е на Западе, сыграв 26 матчей и заработав 20 баллов.
- 3 ноября 2021
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