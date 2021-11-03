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ХК «Сочи» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Сочи» прервал серию из трёх побед подряд, уступив дома «Куньлуню»

«Сочи» прервал серию из трёх побед подряд, уступив дома «Куньлуню»
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«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Счёт в матче на восьмой минуте открыл форвард гостей Тайлер Вонг, ему ассистировали Брэндон Ип и Спенсер Фу. На 26-й минуте восстановил равновесие в счёте нападающий «Сочи» Амир Гараев, голевую передачу отдали Артём Николаев и Кирилл Петьков.

Вперёд подопечных Ивано Дзанатты на 28-й минуте вывел Спенсер Фу с передачи Микаэля Тама. Окончательный счёт на последней минуте встречи установил канадский защитник Райан Спроул.

«Куньлунь» поднялся на 11-е место в Восточной конференции, набрав 16 очков после 25 матчей. «Сочи» — 12-е на Западе, сыграв 26 матчей и заработав 20 баллов.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Ип, Фу) – 07:39' (5x5)   1:1 Гараев (Николаев, Петьков) – 25:57' (5x5)   1:2 Фу (Там) – 27:22' (5x5)   1:3 Спроул (Вонг, Фу) – 59:03' (en)
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