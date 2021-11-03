«Тридцаха уже просто. Это как так? Дед сидит». Панарин — о своём 30-летии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о впечатлениях о дня рождения. Российскому хоккеисту 30 октября исполнилось 30 лет.



«Всем привет, хотел сказать всем большое спасибо за поздравления. Очень приятно. Посмотрел все видео. Скачал специально для этого «Инстаграм». Прослезился немножко. Я такой тряпочный в этом плане. Так что большое вам спасибо.



Тридцаха уже просто. Я сплю, что ли? Это как так-то? Я же вот только самый такой живчик был. Дед просто сидит. Тридцать. Мужик. «Вон тот мужчина» будут ко мне обращаться. Не парень, а вон тот мужчина за углом, у него спросите.



Кстати, ещё в подтверждение того, что я дедом стал, перешёл на кнопочный телефон. Пять дней лёта с «Нокией» — кайфую очень сильно. «Айфон» пока с собой ещё таскаю, не всё ещё перебросил. Всем друзьями передаю большой привет, теперь мне можно только позвонить», — сказал Панарин на видео в "Инстаграме".