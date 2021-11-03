Цегларик: ход игры с «Нефтехимиком» был уж слишком неровным

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2, ОТ).



«Нефтехимик» активно прессинговал с первых минут матча, это стало для команды сюрпризом? Не думаю, что это стало сюрпризом. Но дело в том, что мы должны играть в давление, мы должны прессинговать противника. Таков наш стиль игры, наш план на каждый матч. Нужно найти дополнительную энергию, сохранять позитивный настрой. Нужно доставать из себя энергию и оказывать давление, играть в свою игру.



Да, во втором периоде нас заперли в своей зоне, но с учётом фактора дальней скамейки, думаю, ребята отлично поработали, выстояли, несмотря на усталость. Обошлось без удалений. Ход игры и энергия в матче были уж слишком неровными.



В последних нескольких встречах у нас были сложности с тем, чтобы создавать опасные моменты в расстановке «5 на 5». Будем над этим работать, будем пробовать разные сочетания, искать оптимальные. Сейчас пытаемся затолкать шайбу в воротами всеми возможными способами, создавать трафик у ворот противника. Но мы способны и на розыгрыш комбинаций, мы можем создавать моменты.



У нас не так много моментов, слишком много времени проводим за пределами зоны противника. Нужно заходить в зону, пытаться что-то придумать. Все прекрасно понимают, что ничего не даётся легко. Когда есть возможность завладеть шайбой, нужно стремиться к этому. Главное — энергично действовать весь матч.



Прошедшие матчи выдались непростыми, как двигаться дальше? Как я сказал, легко не будет. Нужно стараться, бороться. Нужно находить энергию, победный настрой. Всё начинается с малого — выигрывать единоборства, сражаться", — цитирует Цегларика пресс-служба клуба.