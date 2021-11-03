Леонтьев — о 2:1 с «Авангардом»: нас не сломил гол в третьем периоде. Мы верили в победу

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о прошедшем матче с «Авангардом» (2:1, ОТ).



«Вышли с хорошим, боевым настроем. Первые два периода был интересный хоккей, хоть и без заброшенных шайб. Развязка наступила в третьем периоде. Соперник забил первым, но нас это не сломило. Мы забили хороший гол. В овертайме тоже играли до конца, верили в победу и тоже забили отличный гол. Плюс хорошая игра вратаря. Судницин очень здорово сыграл. Команда ему помогла, блокировала много бросков, играли терпеливо с надеждой на успех. Всех болельщиков поздравляю с победой!



Почему в составе нет Туохимаа? Франс приболел. Сейчас восстанавливается. Не в игре с «Адмиралом», а дальше он будет готов играть.



За счёт чего во втором периоде «Нефтехимику» надолго удалось запереть омичей в обороне? Бывают такие периоды, когда одна из команда переигрывает смену во втором периоде и ей тяжело смениться. Происходит наложение, когда успеваешь выпустить свежих игроков против уставших соперников. Те, кто обороняются, думают лишь о том как перехватить и выбросить. Такие моменты бывают. Нас тоже закрывали во втором периоде. Сложно выбросить, когда идёт такое движение. Мы разбираем такие моменты. С ребятами всё это обсуждается и обговаривается», — цитирует Леонтьева пресс-служба клуба.