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Имя бывшего тренера «Чикаго», который был обвинён в насилии, убрано с Кубка Стэнли

Имя бывшего тренера «Чикаго», который был обвинён в насилии, убрано с Кубка Стэнли
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Имя бывшего видеотренера «Чикаго Блэкхоукс» Брэда Олдрича было убрано с Кубка Стэнли, сообщает в "Твиттере" журналист Джошуа Клиппертон.

Напомним, экс-нападающий клуба Кайл Бич обвинил Олдрича в сексуальном насилии. Бич утверждает, что подвергся насилию со стороны Олдрича 8 и 9 мая 2010 года.

Позже руководители команды провели совещание, во время которого советник клуба и тренер по психологической подготовке Джим Гэри проинформировал собравшихся о том, что ему рассказал Бич. 9 июня 2010 года «Блэкхоукс» выиграли Кубок Стэнли, Олдрич принимал участие в празднованиях.

Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Хоккеист проинформировал об этом Джеймса Гэри, на тот момент тренера-психолога, но он сказал, что хоккеист должен винить самого себя. Кроме того, Олдрич совершал сексуальное насилие и в отношении другого игрока.

Ранее НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году. Лига оштрафовала «ястребов» на $ 2 млн за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.

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