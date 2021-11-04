Шестёркин — о тактике «Рейнджерс»: не лезу туда и не понимаю, о чём там идёт разговор

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился мнением о выступлении команды под руководством нового главного тренера Жерара Галлана.

«Не сказал бы, что я тащу команду, просто стараюсь делать своё дело – то, чему меня учили всю жизнь. Мне надо просто ловить шайбу, это моя работа. Никогда не скажу, что меня оставляют на растерзание, потому что ребята ложатся под шайбу. Как бы игра ни проходила, каждый пытается сделать всё, что может.

Не сказал бы, что мы очень плохо играем в обороне. Броски могут быть разной сложности. Некоторые команды бросают во вратаря при входе в зону, чтобы был отскок, такие броски ловить гораздо проще. Из 40 бросков штук 7-10 могут быть даже не из зоны.

Изменилась ли игра в обороне с приходом Галлана? Даже не лезу туда и не понимаю, о чём там идёт разговор. Я просто стараюсь делать свою работу – видеть шайбу и ловить её. Стараюсь поддерживать общение с защитниками. Если не понимаю, о чём они разговаривают с тренером, спрашиваю у ребят. Например, о том, как мы играем при выходе два в одного или когда шайба поднимается на синюю линию. Стараюсь держать с ними контакт и понимать, что они будут делать, чтобы я был готов», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.