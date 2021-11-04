Шестёркин: если Лундквист мне что-то напишет, воспользуюсь гугл-транслейтом

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал сравнения с бывшим вратарём команды легендарным Хенриком Лундквистом.

«Не следил за тем, что Лундквист хвалит меня в телетрансляциях, абстрагировался от того, что про меня говорят. Стараюсь концентрироваться на своей работе. В любом случае очень приятно, если про меня говорят что-то хорошее, тем более такие люди, как Хенрик Лундквист. К сожалению, общение мы не поддерживаем, учитывая мой английский. Но если он мне что-то напишет, я буду всегда рад. Воспользуюсь гугл-транслейтом.

Хенрик – великий вратарь, который оставил определённый след в Нью-Йорке. Тяжело играть в воротах «Рейнджерс» после него. Это реально тяжёлый опыт, но я стараюсь концентрироваться на своей работе и не быть плохим. Он поставил определённую планку, как должен играть вратарь. Если ты играешь хуже, все будут об этом говорить. Стараешься быть постоянно на топе, ты должен выкладываться определённым образом на тренировках и на играх. Естественно, никакой вратарь не хочет быть плохим, но тут надо очень сильно выкладываться. Тем более «Рейнджерс» — клуб из Оригинальной шестёрки, много людей за этим следят, ведут статистику. Ты всегда должен быть на высоте», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.