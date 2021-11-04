«Кингз» обыграли «Сент-Луис», Тарасенко отдал передачу и не реализовал буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (2:2 – основное время, 3:2 – буллиты).
В составе «Сент-Луиса» отличился Брэйден Шенн и Тори Крюг. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей, а также не реализовал послематчевый буллит. Форварды Павел Бучневич и Иван Барбашёв не отметились результативными действиями. Нападающий Клим Костин завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
За «Кингз» забивали Артур Калиев и Адриан Кемпе. Победный буллит реализовал Калиев.
«Кингз» одержали третью победу подряд. «Сент-Луис» потерпел второе поражение за последние три матчах.
В следующем матче «Гингз» сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
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