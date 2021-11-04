Карандин: болельщики восприняли матч в Дубае неоднозначно. Где Сибирь – и где Дубай

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о старте продаж билетов на встречу в Дубае «Авангард» – «Ак Барс».

«У нас в Новосибирске свой ажиотаж – «Сибирь» после тяжелого старта в регулярном чемпионате пытается исправить ситуацию, в пятиматчевой домашней серии одержала четыре победы, показала сибирский характер. Особенно порадовались болельщики успеху в матче с ЦСКА, хотя, откровенно говоря, армейцы удивили – по именам команда укомплектована, но прежней лидерской игры не просматривается.

Матч в ОАЭ? Честно скажу, лишний билетик на эту игру пока никто не спрашивал. А если совсем серьёзно, то в нашем регионе болельщики восприняли такой матч неоднозначно – кто-то с юмором, кто-то с раздражением. Как говорится, где Сибирь – и где Эмираты...



Моё поколение было воспитано на Суперсериях и матчах с клубами НХЛ. Но не собираюсь ворчать и тем более кого-то учить. Раз выделяются миллионы на матч в Дубае, значит, у кого-то есть какой-то план – например, включить клуб ОАЭ в сибирский дивизион КХЛ. И, наверное, ближе к игре нашим болельщикам его разъяснят.

Думал, что старт продаж на такую игру как-то подстегнет самих хоккеистов «Авангард», но ошибся – вчера в Нижнекамске наша сибирская команда смотрелась уныло и заслуженно проиграла. Бросив за первые два периода по воротам «Нефтехимика» лишь 11 раз, на другой результат «ястребы» и не могли рассчитывать», – цитирует Карандина Russia-Hockey.