Бриндамор: «Каролина» постарается продолжать в том же духе

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги матча с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

«Мы играли не слишком здорово в первых двух периодах, и в этом нет сомнений. Старались показывать свой хоккей, но не могли реализовать свои моменты, поэтому уступали в счёте. А вот третий период получился для нас хорошим, если ещё убрать те три удаления. Например, двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой за пять минут до конца матча можно было и не хватать.

Восемь минут в меньшинстве за период – это слишком много, особенно против такой команды, как «Чикаго». Но мы выстояли, и наши парни проявили себя отлично – и в меньшинстве, и вообще в этой игре. Особенно нужно похвалить нашего вратаря, делавшего ключевые спасения. Очень здорово, что мы отыгрались со счёта 1:3.

Конечно, нет ничего ужасного, когда ты уступаешь в две шайбы. Но нужно было проявить характер, сыграть на результат. Наши парни с этим справились, и мы постараемся продолжать в том же духе», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.