Хартли: в АХЛ было, что гонщик в перерыве выехал на лёд и тот растаял. Игру перенесли

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли в преддверии матча с «Ак Барсом» в Дубае, который пройдёт в декабре, рассказал о самом необычном месте, где у него была игра.



«Будучи тренерами в АХЛ, мы с Жаком Клутье стали свидетелями самой необычной ситуации на моей памяти. Я тренировал «Корнвелл Эйсес», и мы играли против «Гринсборо Монархс». Они привезли знаменитого гонщика NASCAR, сейчас уже не помню его имени. После первого периода он выехал на лёд на своем болиде. В другие матчи зрителей на трибунах было не очень много, а в тот день был аншлаг, порядка 18 тысяч болельщиков. И вот автомобиль выезжает в самый центр, люди без ума от восторга, просят гонщика выйти, что он и делает, обходит всю ледовую площадку, приветствуя болельщиков, это занимает несколько минут, затем он возвращается к болиду, машет в сторону трибун и уезжает. А мотор при этом был настолько горячим и, видимо, находился очень близко ко льду, что под машиной образовалась огромная лужа. Были перепробованы все возможные способы привести лёд в должное состояние, но, к сожалению, повреждение было настолько большим, плюс это был самый центр площадки, что в итоге матч пришлось отменить. Получается, мы проехали 10-12 часов на автобусе, чтобы сыграть 20 минут. Это было поистине необычно! Матч был перенесён на другую дату.



Интересен ли матч в Дубае? Лично мне это очень интересно. Задача каждого из нас, будь то игрок, тренер, менеджер, – популяризировать нашу игру. У нашего руководителя, Александра Крылова, прогрессивный взгляд на вещи, у него всегда масштабные планы: новая арена, академия, матч в Дубае. Это новый рынок, мне никогда не доводилось оценить его, будучи в других лигах. Это будет что-то особенное – необычная локация, отличный противник. Будет очень интересно. Требуется большая подготовка к этому событию, но я знаю точно, что это будет первоклассное зрелище», – цитирует Хартли официальный сайт «Авангарда».