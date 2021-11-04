Гавриков: «Коламбус» в этом сезоне играет в шлемах с 80-м номером в память о Кивлениексе

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, как в команде пережили смерть голкипера Матиса Кивлениекса.

«Я был в Питере, мне позвонил Элвис Мерзликин и всё рассказал. Было где-то семь утра, в Америке была уже ночь. Он позвонил через несколько часов после случившегося.

Как Мерзликин приходил в себя? Это глубоко личная трагедия. Это не то, что не забыть, с этим надо жить, и это очень-очень сложно. Я не сомневался, что это не отразится на его игре. Скорее я переживал за него, как за человека, как за друга. Мы втроем проводили много времени. Знал, кем Матисс был для Элвиса, кем он был для меня. Как хоккеист, Элвис профессионал. Был уверен, что он не станет после этого хуже ловить шайбы, но именно по-человечески это был такой удар. Для меня это тоже был удар. Несмотря на то, что я находился на другом континенте, несколько дней голова была не на своем месте, не мог ничего понять и осознать.



Каково было выходить на первый домашний матч с «Аризоной», когда его свитер поднимали под своды арены? За несколько дней до игры в Коламбус прилетела семья Кивлениекса, мы с ними проводили время. Тяжело. Но при этом я был горд за него, за организацию, которая вот так решили почтить его память. В этом сезоне мы играем в шлемах с номером 80 в память о Матиссе. Мы всегда помним, он всегда в наших сердцах. Это самое важное. Мы играем в память о нём», – цитирует Гаврикова Sport24.