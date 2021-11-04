Жамнов: могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о возможности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова сыграть на Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай).
«Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно, шансы есть, что Кузнецов может сыграть в Пекине. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги», – цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.
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