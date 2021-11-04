Жамнов: к Олимпиаде-2022 Кучеров будет готов на 100 процентов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о вероятности того, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграет на Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«Мы общались с Никитой Кучеровым. Его восстановление идёт неплохо. Сам он на позитиве, и думаю, к Олимпиаде он будет готов на 100 процентов. Всё-таки та травма беспокоила его не первый год, и было принято решение сделать операцию. Думаю, уже в декабре он будет в строю, начнёт играть за «Тампу», – цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Матчи предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.