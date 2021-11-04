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«Трактор» объявил о подписании контракта с Кравцовым

«Трактор» объявил о подписании контракта с Кравцовым
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«Трактор» арендовал Виталия Кравцова у «Нью-Йорк Рейнджерс» до конца сезона. Соглашение носит односторонний характер.

«Мы рады, что удалось договориться с «Рейнджерс», и Виталий возвращается в «Трактор». Безусловно, он усилит нашу линию нападения и в нынешнем сезоне принесёт много пользы родной команде. Уверен, челябинские болельщики встретят его тепло», – цитирует генерального директора челябинцев Ивана Савина официальный сайт клуба.

Ранее клуб разрешил россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Напомним, Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ 2018 года под общим 9-м номером. 21-летний игрок является воспитанником «Трактора», ранее он провёл за клуб 179 матчей, набрав в них 72 (39+33) очка при показателе полезности «+3».

Челябинский клуб занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 27 матчей.

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