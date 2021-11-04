Жамнов: рано говорить, станет ли Овечкин капитаном сборной на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о роли форварда «Вашингтон Кэпиталз» в сборной на Олимпиаде-2022.
«Овечкин готовится к Олимпиаде, сам всё прекрасно понимает. У нас состоялась хорошая беседа. Все ребята готовы и осознают: клуб и сборная – две разные вещи. Что на Олимпиаде нужно больше поработать на команду. И все с этим согласны. Надеюсь, что в этом плане не возникнет проблем. Все ребята, которые прилетят на Олимпиаду, будут отдаваться полностью.
Станет ли Овечкин капитаном – об этом пока рано говорить. Ясно, что Александр – лидер, капитан «Вашингтона». Мы ближе к Олимпиаде определимся, ребята сами выберут. Но, я думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном», – цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 4 ноября 2021
-
13:17
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
11:52
-
11:29
-
11:06
-
10:45
-
10:29
-
10:02
-
09:17
-
08:44
-
08:33
-
08:04
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:05
-
00:00
- 3 ноября 2021
-
23:30
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:57
-
22:49
-
22:29
-
22:05
-
21:50
-
21:40
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
20:58