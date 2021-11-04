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Жамнов: рано говорить, станет ли Овечкин капитаном сборной на Олимпиаде

Жамнов: рано говорить, станет ли Овечкин капитаном сборной на Олимпиаде
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о роли форварда «Вашингтон Кэпиталз» в сборной на Олимпиаде-2022.

«Овечкин готовится к Олимпиаде, сам всё прекрасно понимает. У нас состоялась хорошая беседа. Все ребята готовы и осознают: клуб и сборная – две разные вещи. Что на Олимпиаде нужно больше поработать на команду. И все с этим согласны. Надеюсь, что в этом плане не возникнет проблем. Все ребята, которые прилетят на Олимпиаду, будут отдаваться полностью.

Станет ли Овечкин капитаном – об этом пока рано говорить. Ясно, что Александр – лидер, капитан «Вашингтона». Мы ближе к Олимпиаде определимся, ребята сами выберут. Но, я думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном», – цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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