Жамнов: ясно, что Василевский на данный момент – номер один во всей лиге

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о вратарской линии на Олимпиаде-2022.

«В этом сезоне мы ещё вживую не видели Сергея Бобровского – только по телевизору. Но видели Андрея Василевского и оценили, как здорово за «Рейнджерс» играл наш вратарь Игорь Шестёркин. Тут ещё нужно учесть, что многие команды играют в разном стиле. Например, у того же Шестёркина больше работы, чем у Василевского. Я думаю, тренер по голкиперам Женя Набоков определится в этом плане, какая вратарская бригада у нас будет на Олимпиаде.

Но ясно, что Василевский на данный момент – номер один во всей лиге. В матче с «Вашингтоном» на наших глазах он творил чудеса. И правильно говорят, что вратарь – половина команды. «Тампа» так сильно концентрируется на нападении, что знает: у них есть голкипер, который всегда выручит», – цитирует Жамнова официальный сайт НХЛ на русском языке.