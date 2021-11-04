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Игроки московского «Динамо» не заразились вирусом после матча с минскими одноклубниками

Игроки московского «Динамо» не заразились вирусом после матча с минскими одноклубниками
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Как стало известно «Чемпионату», игроки московского «Динамо» не заразились никаким вирусом после матча с минскими одноклубниками, который состоялся 2 ноября и завершился победой команды Алексея Кудашова со счётом 7:3.

Из-за выявленных симптомов ОРВИ «зубры» не смогли выставить на матч с московским «Динамо» целый ряд ключевых игроков, а на предстоящую выездную серию отправились без 13 хоккеистов основного состава и своего главного тренера. Сегодня появилась информация, что трое игроков российского клуба подхватили вирус после встречи с минчанами, но она не соответствует действительности. В тренировочном процессе москвичей сегодня не принимали участие двое игроков, но их отсутствие не связано с вирусным заболеванием.

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