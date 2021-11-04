«Баффало» обменяет Джека Айкела в «Вегас»

«Баффало Сэйбрз» обменял нападающего Джека Айкела в «Вегас Голден Найтс» и получил форварда Алекса Така и выбор на драфте, сообщает Даррен Дрегер в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что клуб согласен с намерением Айкела сделать операцию по замене межпозвоночного диска. «Баффало» выступал против этого, так как ни один из хоккеистов, игравших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб даже лишил форварда капитанской нашивки.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».