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Стала известная полная цена, которую заплатит «Вегас» за обмен Джека Айкела

Стала известная полная цена, которую заплатит «Вегас» за обмен Джека Айкела
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«Баффало Сэйбрз» договорился об обмене форварда Джека Айкела в «Вегас Голден Найтс» на форварда Алекса Така, Пэйтона Кребса, а также два драфтпика — первый раунд 2022 года и третий раунд 2023 года, сообщает Даррен Дреггер в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Вегас» согласен с намерением Айкела сделать операцию по замене межпозвоночного диска. «Баффало» выступал против этого, так как ни один из хоккеистов, игравших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру. Клуб даже лишил форварда капитанской нашивки.

Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Айкел пропустил последние 33 встречи минувшего сезона из-за травмы шеи. В нынешнем сезоне форвард не появлялся на льду в матчах за «Баффало».

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