ИИХФ представила маскота чемпионата мира — 2022. Им стал лев
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Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2022 года представил маскота турнира, сообщает официальный сайт Международной Федерации хоккея. Им стал лев Мираклео.
Отмечается, чтот дизайн маскота выполнен в цветах северного сияния.
ЧМ-2022 пройдет в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года.
Сборная России, которая сыграет в группе А, матчи которой пройдут в Хельсинки на «Хартвалл-Арене», проведёт встречи с командами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана и Италии. В первом матче россияне сыграют со словаками 13 мая. Начало – в 16:20 мск.
Групповой этап продлится до 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные игры. Полуфиналы пройдут 28 мая, а матч за 3-е место и финал запланированы на 29 мая.
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