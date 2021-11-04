Минское «Динамо» заявило только 4-х номинальных защитников на игру с «Торпедо»

Минское «Динамо» опубликовало состав на выездной матч Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В составе гостей выступят лишь 4 номинальных защитника. Это Дмитрий Дерябин, Дмитрий Коробов, Адам Альмквист и Владислав Ерёменко.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» минского «Динамо».

Ранее команда отправилась на выездные матчи без 13 игроков основного состава. Сообщалось о вирусе, который подхватили игроки минского клуба. По медицинским показаниям не смогли отправиться на выезд Алексей Колосов, Сергей Большаков, Антон Линдхольм, Лукас Бенгтссон, Сергей Сапего, Денис Мосалёв, Александр Суворов и Павел Варфоломеев.

В Минске также остались травмированные Якуб Крейчик, Марио Кемпе, Игорь Мартынов. После повреждений восстанавливаются Илья Шинкевич и Роман Горбунов.

Напомним, главный тренер минского клуба Крэйг Вудкрофт и его ассистент Андрей Мезин пропустят игру с нижегородцами.

Следующую встречу минчане проведут с московским «Спартаком» 6 ноября.