Составы на матч «Локомотив» — «Металлург» Мг: Шалунов и Голдобин не примут участия в игре

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» ярославского «Локомотива».
«Локомотив»:
Паскуале (Исаев);
Марченко — Рафиков, Аверин — Анисимов — Буше;
Елесин — Мисюль, Коршков — Красковский — Полунин;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Алексеев;
Кудрявцев — Ильенко — Беляев; Берёзкин.
«Металлург» Мг:
Олкинуора (Загидуллин);
Яковлев — Земчёнок, Чибисов — Карри — Кошелев;
Маклюков — Хультстрём, Лайпсик — Майе — Никонцев;
Пашнин — Минулин, Коростелёв — Зернов — Карпов;
Николаев, Руденков — Коробкин — Акользин; Потехин.
«Локомотив» сейчас занимает 7-е место в Западной конференции, набрав 28 очков в 25 играх. «Металлург» лидирует в Восточной конференции с 46 очками в 25 матчах.
- 4 ноября 2021
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