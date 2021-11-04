Так, обменянный в «Баффало» из «Вегаса», сможет провести первый матч за клуб в январе

Форвард «Баффало Сэйбрз» Алекс Так, обменянный из «Вегас Голден Найтс», сможет сыграть за новую команду в январе. Напомним, Так вошёл в сделку по обмену на форварда «Баффало» Джейка Айкела вместе с нападающим Пейтоном Кребсом и двумя драфт-пиками.
Как сообщает американский журналист Лэнс Лисовски, восстановление от травмы плеча, которую нападающий получил в июле, продлится до января 2022 года.
В прошедшем сезоне НХЛ Алекс Так принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+16» и 28 минутах штрафного времени.
Кроме того, на его счету ещё 19 встреч в плей-офф Кубка Стэнли, в которых он забил четыре шайбы и отдал пять голевых передач при коэффициенте полезности «+6».
- 4 ноября 2021
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