Так, обменянный в «Баффало» из «Вегаса», сможет провести первый матч за клуб в январе

Форвард «Баффало Сэйбрз» Алекс Так, обменянный из «Вегас Голден Найтс», сможет сыграть за новую команду в январе. Напомним, Так вошёл в сделку по обмену на форварда «Баффало» Джейка Айкела вместе с нападающим Пейтоном Кребсом и двумя драфт-пиками.

Как сообщает американский журналист Лэнс Лисовски, восстановление от травмы плеча, которую нападающий получил в июле, продлится до января 2022 года.

В прошедшем сезоне НХЛ Алекс Так принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «+16» и 28 минутах штрафного времени.

Кроме того, на его счету ещё 19 встреч в плей-офф Кубка Стэнли, в которых он забил четыре шайбы и отдал пять голевых передач при коэффициенте полезности «+6».